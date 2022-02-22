В Ижевске стартуют всероссийские стрелковые соревнования среди юниоров

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские состязания по стрелковому спорту стартуют в Ижевске. В них участвуют около 500 спортсменов-юниоров из 40 регионов страны, сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

С 22 февраля по 2 марта в столице республики будет проходить Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.

Площадкой состязаний станет тир спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина. Победители получат путевки на международные турниры. Лучшие в стрельбе из малокалиберного оружия отправятся на юниорский Чемпионат Европы, который состоится в Московской области в августе. Самые меткие стрелки из пневматики займут место в сборной России на Чемпионате Европы среди юниоров в Норвегии.