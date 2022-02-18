Хоккеисты «Ижстали» выиграли заключительный для себя матч в сезоне

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» завершили выступление на чемпионате страны среди команд Высшей лиги. Точку в сезоне 2021-2022 года удмуртские спортсмены поставили победой в выездном матче в Ростове-на-Дону, сообщается в сообществе ижевских сталеваров в сети «ВКонтакте».

Встреча с командой «Ростов» состоялась 17 февраля. Счет был открыт ижевчанами уже на 18 секунде, шайбу в ворота хозяев поля забил Алексей Баженов. Больше ни в первом, ни во втором периоде результативных бросков ни с чьей стороны не было.

В начале третьей двадцатиминутки успех «Ижстали» закрепил капитан команды Антон Кочуров, но ростовчане удачно воспользовались ошибкой ижевского защитника и забили ответный гол. Итог матча – 1:2 в пользу сталеваров.

Напомним, в сезоне 2021-2022 в чемпионате «Париматч ВХЛ — Кубок Шелкового пути» принимают участие 27 хоккейных клубов России. «Ижсталь» завершила сезон, заняв 25 строчку в турнирной таблице первенства.