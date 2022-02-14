Центральный старт «Лыжни России» в Удмуртии пройдет в Шаркане

Шаркан. Удмуртия. Шаркан станет местом центрального старта «Лыжни России» в Удмуртии. Республиканские соревнования в рамках общенациональной лыжной гонки состоятся в субботу, 19 февраля, сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

Торжественное открытие состязаний состоится на лыжном стадионе в 10:45. Основную программу предварят детский забег на 800 м (возраст участников до 10 лет) и массовый старт для всех желающих на дистанцию 2 км (без возрастных ограничений и учета времени).

Соревновательная часть «Лыжни России» начнется забегами на 5 км среди юношей и девушек 2004 года рождения и младше. Далее на старт выйдут взрослые спортсмены, для них подготовлена 10-километровая трасса.

Предварительную регистрацию на соревнования можно пройти по ссылке. Для подтверждения участия и получения стартового номера в комиссию по допуску необходимо представить паспорт, медицинский полис, справку от врача и полис о страховании от несчастных случаев.

Комиссии будут работать до 18 февраля в республиканском Центре спортподготовки по адресу: Ижевск, улица Базисная, 17 и в администрации Шарканского района, расположенной в селе Шаркан, улица Ленина, 14.

Подтвердить регистрацию можно непосредственно в день соревнований, 19 февраля, с 08:30 до 10:00 в спортзале Шарканской общеобразовательной школы на улице Коммунальной, 24.