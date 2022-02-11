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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 13 место в спринте на Олимпийских играх

14:35, 11 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 13 место в спринте на Олимпийских играх
14:35, 11 февраля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева
Фото: twenty20.com
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Дистанция составила 7,5 км.

Пекин. Китай. Спортсмена из Удмуртии заняла 13 место по итогам спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Дистанция составила 7,5 км. 

Первое место заняла норвежка, второе — шведка, а третье — итальянка. Лучший результат гонки составил 20:44,3. Отставание Нигматуллиной от лидера +1:27,5. 

Вместе с удмуртской биатлонисткой в гонке участвовали россиянки Кристина Резцова (6 место, +1:05,0),  Ирина Казакевич (20 место, +1:39,4) и Светлана Миронова (46 место, +2,33,3).

Напомним, накануне, 10 февраля, в гонке на 10 км лыжница из Удмуртии Лилия Васильева заняла 15 место.

14:35, 11 февраля, 2022
Андрей Бирюков
1295
0
#Удмуртия\n#спорт\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева