Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина заняла 13 место в спринте на Олимпийских играх

Пекин. Китай. Спортсмена из Удмуртии заняла 13 место по итогам спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине. Дистанция составила 7,5 км.

Первое место заняла норвежка, второе — шведка, а третье — итальянка. Лучший результат гонки составил 20:44,3. Отставание Нигматуллиной от лидера +1:27,5.

Вместе с удмуртской биатлонисткой в гонке участвовали россиянки Кристина Резцова (6 место, +1:05,0), Ирина Казакевич (20 место, +1:39,4) и Светлана Миронова (46 место, +2,33,3).

Напомним, накануне, 10 февраля, в гонке на 10 км лыжница из Удмуртии Лилия Васильева заняла 15 место.