Первые выступления удмуртских спортсменов на Олимпиаде-2022 и продажа мужа на аукционе в Новой Зеландии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Утро пятницы мы традиционно начнем с подборки свежих новостей.

Первая гонка

5 февраля биатлонистка из Удмуртии Ульяна Нигматуллина примет участие в своей первой гонке на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александр Варшавский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Открытие запланировано на 4 февраля в 15:00 по Москве. А уже 5 февраля в 11:45 по Москве начнется смешанная эстафета, в которой примет участие уроженка Удмуртии Ульяна Нигматуллина.

Еще одна спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева проедет 10 км в лыжных гонках 19 февраля в 10:00 по московскому времени.

Помимо двух девушек на Олимпиаду также отправились воспитанники спортивных школ Удмуртии, представляющие другие регионы России и даже страны: биатлонисты Максим Макаров и Никита Лобастов, хоккеистка Мария Печникова, а фигуристка Елизавета Туктамышева является запасной. Биатлонистка Валерия Васнецова прошла отборочный этап, но из-за заражения коронавирусом пропустит Олимпиаду.

Дрова людям

«Удмуртлес» запустил в регионе линию по переработке дровяной древесины «Тайфун RCA 380 E» для обеспечения населения дровами. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Таким образом крупнейший лесозаготовитель в Удмуртии сможет давать древесину людям, кто не может покупать ее через электронные торги.

Это было сделано из-за вступления в силу изменения в Лесном кодексе России, в результате которого все государственные и муниципальные учреждения заготавливающие древесину, обязаны реализовывать ее через организованные торги, через биржу.

Проект позволит жителям Ярского, Юкаменского, Глазовского и Красногорского районов покупать колотые дрова по приемлемой цене.

В настоящий момент ведется отладка механизмов дровокольного станка на территории предприятия для выхода на максимальные производственные мощности. Станок сможет перерабатывать бревна диаметром от 10 до 38 см и производить до 10 кубических метров дров в час.

Также планируется купить аналогичное оборудование во все 7 филиалов «Удмуртлеса». Это позволит покрыть потребности населения Удмуртии в колотых дровах.

Водить нельзя

Верховный суд России запретил садиться за руль после приема корвалола. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА Новости».

Данное решение приняли при рассмотрении иска гражданина, который лишился прав после употребления этого препарата. Водитель не пропустил пешеходов на переходе, а потом в его крови обнаружили следы психотропного вещества — фенобарбитала.

Мужчина подал иск, в котором заявил, что фенобарбитал содержится в валокордине и корвалоле, а их принимают люди с больным сердцем. Но в итоге суд отклонил иск обвиняемого.

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — решил суд.

Также указывается, что в аннотации к лекарствам написано о содержании в препаратах недопустимых для вождения веществ.

Купите мужа

В Новой Зеландии за пристрастие к рыбалке ирландка выставила мужа на аукцион. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Independent.

Линда Макалистер опубликовала аукционный лот после того, как супруг оставил ее дома с двумя детьми и уехал на рыбалку. В описании женщина указала, что ее муж Джон будет «соблюдать верность, если его накормят и напоят». Также был расписан рост, вес, возраст мужчины, перечислены его увлечения, куда входили охота и рыбалка. Супруга даже подписала, что в новой обстановке Джон может «проявлять тревожность, но умеет сам себя успокаивать».



В последнем предложении женщина сообщала, что муж «обмену и возврату не подлежит».