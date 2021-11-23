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Пловцы из Удмуртии заняли призовые места на Первенстве России

12:13, 23 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Пловцы из Удмуртии заняли призовые места на Первенстве России
12:13, 23 ноября, 2021
Андрей Бирюков
704
0
#Удмуртия\n#спорт\n#плавание
Фото: Минспорта УР
704
0

Они получили 12 медалей.

Раменское. Московская область. Спортсмены из Удмуртии заняли призовые места на Первенстве России по плаванию среди лиц с нарушением зрения. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Соревнования проходили в подмосковном Раменском. В заплыв отправились спортсмены из 20 регионов России. Пловцы из Удмуртии получили 12 медалей в разных дисциплинах. 

Дмитрий Энтентеев взял серебро в заплывах: по 50 и 100 метров на спине и вольным стилем, 100 метров брасс. Золотую медаль он получил за заплыв на 400 метров вольным стилем.

Егор Кузьмин завоевал второе место в стометровке баттерфляй, первое — 50 метров баттерфляй, третье — 200 метров комплексного плавания. 

Булат Салихов занял вторые места на 50 метров брасс и баттерфляй, а также на стометровке брасс.

В общей сложности команда из Удмуртии принесла 12 медалей: 1 бронзовую, 9 серебряных, 2 золотых.

12:13, 23 ноября, 2021
Андрей Бирюков
704
0
#Удмуртия\n#спорт\n#плавание
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