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О пользе занятий плаванием рассказала детский тренер

09:00, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
О пользе занятий плаванием рассказала детский тренер
09:00, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
275
0
#Удмуртия\n#плавание
Источник фото: ИА «Сусанин»
275
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Занятия можно начинать практически с рождения.

Удмуртия. Детский тренер по плаванию Александра Балуева рассказала о пользе занятий плаванием для ребёнка. Мнение эксперта опубликовали «Известия».

Эксперт отметила, что занятия плаванием можно начинать практически с рождения, конечно, после консультации с врачом. По словам тренера, для младенцев это целый комплекс упражнений, способствующий развитию.

«Плавание выступает в роли тренажера для всех групп мышц, что содействует их формированию и прогрессу. Сопротивление воды помогает детям улучшать координацию движений. Плавание развивает как мелкую, так и крупную моторику», — акцентировала внимание Александра Балуева.

 Также она добавила, что во время плавания у детей укрепляются легкие и сердечно-сосудистая система. Вода положительно влияет на нервную систему и способствует расслаблению.

 Дополнительным плюсом является то, что вода активизирует тактильные рецепторы. Тренер отметила, что совместные занятия в воде с родителями укрепляют эмоциональную связь с ребёнком.

09:00, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
275
0
#Удмуртия\n#плавание