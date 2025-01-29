О пользе занятий плаванием рассказала детский тренер

Удмуртия. Детский тренер по плаванию Александра Балуева рассказала о пользе занятий плаванием для ребёнка. Мнение эксперта опубликовали «Известия».

Эксперт отметила, что занятия плаванием можно начинать практически с рождения, конечно, после консультации с врачом. По словам тренера, для младенцев это целый комплекс упражнений, способствующий развитию.

«Плавание выступает в роли тренажера для всех групп мышц, что содействует их формированию и прогрессу. Сопротивление воды помогает детям улучшать координацию движений. Плавание развивает как мелкую, так и крупную моторику», — акцентировала внимание Александра Балуева.

Также она добавила, что во время плавания у детей укрепляются легкие и сердечно-сосудистая система. Вода положительно влияет на нервную систему и способствует расслаблению.

Дополнительным плюсом является то, что вода активизирует тактильные рецепторы. Тренер отметила, что совместные занятия в воде с родителями укрепляют эмоциональную связь с ребёнком.