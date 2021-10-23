Ижевский «Зенит» сыграл вничью с гостями из Оренбурга

Счет встречи – 1:1.

Ижевск. Удмуртия. Футболисты клуба «Зенит-Ижевск» разошлись при своих с командой «Оренбург-2». Ничейный матч в рамках Олимп-первенства среди команд II дивизиона прошел в столице Удмуртии 23 октября. Об итогах игры сообщается на официальной странице ижевской дружины в сети «ВКонтакте».

Хозяева поля повели в счете на 34 минуте. Получивший в начале первого тайма предупреждение Кирилл Мырзаков реализовал пенальти в ворота гостей. Сохранить преимущество до конца игры не получилось. На 56 минуте Семен Юрин закатил ижевчанам ответный мяч.

Исход игры – 1:1.