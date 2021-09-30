Волейболистка из Удмуртии Оксана Швыдкая выиграла золото на Чемпионате мира

Сборная России выиграла юниорский чемпионат второй раз в истории.

Ижевск. Удмуртия. Уроженка Удмуртии Оксана Швыдкая в составе сборной России выиграла золото на Чемпионате мира. Как сообщила пресс-служба Минспорта республики, турнир по волейболу среди девушек до 18 лет завершился в Мексике. Волейболистки сборной России в финале в трёх партиях обыграли национальную команду Италии со счётом 3:0.

В составе российской команды играла уроженка Ижевска, воспитанница удмуртского волейбола Оксана Швыдкая. Тренировалась она у Заслуженного тренера России Галины Удаловой. Девушка выступала под 11 номером, который выбрала не случайно, в честь Екатерины Гамовой: именно под этим номером играла прославленная волейболистка «Великая Екатерина».

Отметим, по ходу турнира россиянки ни разу не проиграли, блестяще сыграв все восемь матчей. Женская сборная России выиграла юниорский чемпионат мира во второй раз в истории, впервые это произошло в 1993 году.