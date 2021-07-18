Спортивный объект в селе Сигаево сдадут к зимним республиканским играм.

Трассу для лыжероллеров построят в Сарапульском районе

Спортивный объект в селе Сигаево сдадут к зимним республиканским играм.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе для лыжников оборудуют круглогодичную трассу. Новый спортивный объект начали строить в селе Сигаево, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Проводить тренировки и соревнования здесь можно будет в любое время года и в любое время суток – трассу будет подготовлена для лыжероллеров, а вдоль всей дистанции установят освещение. Длина трассы составит 600 м, зимой ее смогут увеличить до 1 км.

Первые работы начались 15 июля. Завершить строительство планируется к концу 2021 года.

Обустройство трассы в Сигаево приурочено к проведению XXVIII республиканских зимних сельских спортивных игр. Они пройдут в Сарапульском районе с 23 по 26 февраля 2022 года.