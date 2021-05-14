Елизавета Туктамышева из Удмуртии попала в олимпийскую сборную на игры в Пекине

Алину Загитову в состав не включили.

Пекин. Китай. Фигуристка Елизавета Туктамышева из Удмуртии попала в состав сборной, которая отправится на зимние Олимпийские игры в Пекин. Об этом сообщает Российская Газета.

Также на главных мировых состязаниях Россию представит Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Дарья Усачева и Майя Хромых.

Отметим, что Алина Загитова из Ижевска и Евгения Медведева не попали на олимпийский сезон 2021/2022.

Алена Косторная, которая не так давно вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, пока числится в резерве.

У мужчин шанс выступить в Китае получили Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Олимпиада пройдет с 4 по 22 февраля 2022 года.