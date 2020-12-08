Три игрока ижевской интерактивной команды БК «Купол-Родники» попали в сборную России

Они представят страну на чемпионате FIBA.

Ижевск. Удмуртия. Три игрока ижевской интерактивной команды БК «Купол-Родники eSports» попали в сборную России. Как сообщается на странице турниров по кибербаскетболу NBA 2K21, они будут представлять страну на чемпионате FIBA eSports Open II 12-13 декабря.

Всего в состав сборной России по интерактивному баскетболу входит семь человек. Среди них игроки интерактивной команды, защищающей цвета Ижевска: Миша «BigBabyMish» Панченко, Алексей «panthurr-» Черкавский и Георгий «George__Lion» Минасян.

Отметим, что киберспортсмены «Купола-Родников» 30 ноября стали чемпионами Burst League, обойдя в турнире 24 команды из разных стран. В финале они сразились с испанской Gran Canaria esport.