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Три игрока ижевской интерактивной команды БК «Купол-Родники» попали в сборную России

09:30, 08 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
Три игрока ижевской интерактивной команды БК «Купол-Родники» попали в сборную России
09:30, 08 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#киберспорт
Фото: pixabay.com
1622
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Они представят страну на чемпионате FIBA.

Ижевск. Удмуртия. Три игрока ижевской интерактивной команды БК «Купол-Родники eSports» попали в сборную России. Как сообщается на странице турниров по кибербаскетболу NBA 2K21, они будут представлять страну на чемпионате FIBA eSports Open II 12-13 декабря.
Всего в состав сборной России по интерактивному баскетболу входит семь человек. Среди них игроки интерактивной команды, защищающей цвета Ижевска: Миша «BigBabyMish» Панченко, Алексей «panthurr-» Черкавский и Георгий «George__Lion» Минасян.
Отметим, что киберспортсмены «Купола-Родников» 30 ноября стали чемпионами Burst League, обойдя в турнире 24 команды из разных стран. В финале они сразились с испанской Gran Canaria esport.
Напомним, что нюансам киберспорта посвящена статья на «Сусанине».
09:30, 08 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
1622
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#киберспорт