«Ижсталь» открыла сезон поражением от ХК «Зауралье»

«Сталевары» уступили хозяевам льда со счетом 4:1.



Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили «Зауралью» со счетом 4:1 в стартовом матче сезона. Встреча состоялась 5 сентября в Кургане, сообщает пресс-служба ижевского клуба.

В первом периоде «сталевары» взяли инициативу в свои руки и не раз атаковали ворота хозяев. Открыть счет на 7-й минуте сумел Андрей Алексеев. Следующую шайбу, забитую зауральцам Глебом Носовым, судьи не засчитали из-за помехи вратарю. После этого удача отвернулась от ижевчан.

Во втором периоде хозяева обновили состав и пошли в контратаку. Вскоре они сравняли счет шайбой от Евгения Сулимова, а потом закрепили успех метким броском Ильи Карлина. Еще одно поражение ижсталевских ворот им не засчитали.

Третья двадцатиминутка также не обрадовала болельщиков «сталеваров». Оказать достойное сопротивление хозяевам они так и не смогли. Зауралец Илья Карлин оформил дубль, а на последних минутах разгром ижевчан довершил Владимир Дьяченко, забивший гол в пустые ворота.

На послематчевой пресс- конференции и.о. главного тренера «Ижстали» Дмитрий Щеглов посетовал на отсутствие по болезни ряда тренеров и ключевых игроков, и пожелал им скорейшего выздоровления, а болельщикам – терпения. По его мнению, развить достигнутый в первом периоде успех помешали удаления, в результате оставшиеся на льду спортсмены «ушли от установки и игрового задания».

«В третьем периоде вернуться в игру уже не удалось, хотя опять же неплохо начали, и нападающие полезли в зону атаки. На протяжении всего матча не выдержали игровую дисциплину, что привело к поражению», - подытожил Щеглов.

Тем не менее, он поблагодарил всех игроков за «неравнодушие».