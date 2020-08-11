Последние мероприятия пройдут 16 августа.

Ижевск. Удмуртия. Республиканская неделя спорта «Будь в движении» стартовала в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.



До 16 августа по всей Удмуртии будут проходить различные спортивные мероприятия: открытые тренировки, любительские соревнования и показательные выступления профессиональных атлетов. В Ижевске, например, программа проходит в фан-зоне парка имени Кирова по следующему расписанию:



вторник, 11 августа:



18:00 — «Диалог на равных» с известным спортсменом;



18:30 — показательное выступление по боевым искусствам;



19:00-20:00 — мастер-класс по боевым искусствам;

среда, 12 августа:



17:30 — открытая тренировка по футболу;



18:00-21:00 — финал турнира по мини-футболу между любительскими командами Ижевска.



четверг, 13 августа:



18:00 — открытые тренировки по спортивной и фитнес-аэробике;



19:00 — показательное выступление и открытая тренировка по кроссфиту;

пятница, 14 августа:



17:00 — «Игра на равных» между командой правительства Удмуртской Республики и администрации Ижевска, известными людьми и командой молодежи;



17:30 — открытая тренировка по баскетболу;



18:00-21:00 — финал соревнований по стритболу между любительскими командами;

суббота, 15 августа:



16:00 — BMX эстафета среди молодежи Ижевска;



17:00-20:00 — соревнование по скейтбордингу среди молодежи;

воскресенье, 16 августа:



13:30 — открытая тренировка (разминка по легкой атлетике);



14:00 — любительский марафон «Будь в движении»;



16:00-20:00 — закрытие «Недели спорта» и открытие фестиваля «Атмосфера».

Для бесплатного участия в «Неделе спорта» необходимо зарегистрироваться по ссылке.