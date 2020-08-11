Последние мероприятия пройдут 16 августа.
Ижевск. Удмуртия. Республиканская неделя спорта «Будь в движении» стартовала в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
До 16 августа по всей Удмуртии будут проходить различные спортивные мероприятия: открытые тренировки, любительские соревнования и показательные выступления профессиональных атлетов. В Ижевске, например, программа проходит в фан-зоне парка имени Кирова по следующему расписанию:
вторник, 11 августа:
18:00 — «Диалог на равных» с известным спортсменом;
18:30 — показательное выступление по боевым искусствам;
19:00-20:00 — мастер-класс по боевым искусствам;
среда, 12 августа:
17:30 — открытая тренировка по футболу;
18:00-21:00 — финал турнира по мини-футболу между любительскими командами Ижевска.
четверг, 13 августа:
18:00 — открытые тренировки по спортивной и фитнес-аэробике;
19:00 — показательное выступление и открытая тренировка по кроссфиту;
пятница, 14 августа:
17:00 — «Игра на равных» между командой правительства Удмуртской Республики и администрации Ижевска, известными людьми и командой молодежи;
17:30 — открытая тренировка по баскетболу;
18:00-21:00 — финал соревнований по стритболу между любительскими командами;
суббота, 15 августа:
16:00 — BMX эстафета среди молодежи Ижевска;
17:00-20:00 — соревнование по скейтбордингу среди молодежи;
воскресенье, 16 августа:
13:30 — открытая тренировка (разминка по легкой атлетике);
14:00 — любительский марафон «Будь в движении»;
16:00-20:00 — закрытие «Недели спорта» и открытие фестиваля «Атмосфера».
Для бесплатного участия в «Неделе спорта» необходимо зарегистрироваться по ссылке.