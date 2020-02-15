Хоккеисты «Ижстали» проиграли «Челмету» из Челябинска

Счет встречи - 2:1 в пользу хозяев.



Ижевск. Удмуртия. Неудачно завершился для ижевских хоккеистов матч в Челябинске. «Сталевары» проиграли 14 февраля клубу «Челмет» со счетом 2:1, сообщает пресс-служба ХК «Ижсталь».

Как прокомментировал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды из Удмуртии Рамиль Сайфуллин, лишь в первом периоде «сталевары» проявляли необходимую инициативу, постоянно атаковали ворота противника и сумели их «распечатать». Первый и единственный, как оказалось впоследствии, гол забил челябинцам Антон Ковалев.

Со второго периода ситуация кардинально изменилась. Хозяева собрались и пошли в контратаку. В то же время «сталевары» явно расслабились.

«Пошло невыполнение игрового задания. Два периода - провал в игре. Играли, как мазохисты. Другого слова нет», - заявил Рамиль Сайфуллин.

В итоге во втором и третьем периодах ижсталевцы пропустили в свои ворота по шайбе, а ответить ничем не смогли. С проигрышем 2:1 команда находится на 23 месте в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

В связи с поражением Рамиль Сафиуллин пообещал провести изменения в составе.

«Выводы сделаем. И очень быстрые. Значит, эти товарищи закончили в нашей команде», - сказал наставник ижевчан.