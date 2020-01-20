Нового замминистра спорта назначили в Удмуртии

Им стал директор Молодёжного центра республики.

Ижевск. Удмуртия. Новым заместителем министра спорта Удмуртии назначили Дмитрия Плешакова. Об этом сообщается в группе «Молодёжная команда Удмуртии» в «Вконтакте».

Дмитрий Плешаков ранее являлся директором Молодёжного центра Удмуртии, его преемником стал Максим Файзулин.

Напомним, что нового министра по физической культуре и спорту Удмуртии Александра Варшавского назначили в августе 2019 года. На этом посту он сменил Наталью Гольцову.

Отметим, что Дмитрий Плешаков является финалистом конкурса управленцев «Команда Удмуртии».