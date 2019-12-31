Два биатлониста из Удмуртии вошли в итоговый состав сборной на январские этапы Кубка IBU

Поклонники этого вида спорта увидят на дистанции Ульяну Кайшеву и Ильназа Мухамедзянова.

Ижевск. Удмуртия. Два представителя Удмуртии выступят на январских этапах Кубка IBU. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, правление спортивной организации утвердило окончательный состав сборной.

По итогам «Ижевской винтовки» право участия в первых международных стартах 2020 года завоевали Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия), Ульяна Кайшева (Удмуртия) и Виктория Сливко.

Таким образом, на январские этапы Кубков мира и IBU сборная отправится в следующем составе:

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Кубок IBU

Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко.