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Два биатлониста из Удмуртии вошли в итоговый состав сборной на январские этапы Кубка IBU

13:01, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
Два биатлониста из Удмуртии вошли в итоговый состав сборной на январские этапы Кубка IBU
13:01, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
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0
#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: vk.com/minsport_ur
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Поклонники этого вида спорта увидят на дистанции Ульяну Кайшеву и Ильназа Мухамедзянова.

Ижевск. Удмуртия. Два представителя Удмуртии выступят на январских этапах Кубка IBU. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, правление спортивной организации утвердило окончательный состав сборной.

По итогам «Ижевской винтовки» право участия в первых международных стартах 2020 года завоевали Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия), Ульяна Кайшева (Удмуртия) и Виктория Сливко.

Таким образом, на январские этапы Кубков мира и IBU сборная отправится в следующем составе:

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

Кубок IBU

Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко.

13:01, 31 декабря, 2019
Дарья Саушина
243
0
#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия

 

 

 


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