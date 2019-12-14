Алина Загитова заявила о приостановке карьеры

На ближайших соревнованиях спортсменка выступать уже не будет.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова в эфире Первого канала заявила о приостановке спортивной карьеры. Олимпийская чемпионка не выступит на ближайших соревнованиях , пишет Life.ru.

При этом Загитова подчеркнула, что она не уходит из спорта навсегда, будет тренироваться, отрабатывать элементы. По словам тренера Этери Тутберидзе, Алина говорила о желании приостановить карьеру последние полтора года.

«Я хочу, чтобы ко мне вернулось то мое состояние, когда я чувствую, что хочу выходить на старты», - передает слова спортсменки Газета.ру.

Напомним, ранее Алина Загитова неудачно выступила на финале Гран-при в Турине, заняв лишь шестое место.