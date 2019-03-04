Ижевский «Зенит» проведет на сборах 4 товарищеских матча

Клуб из столицы Удмуртии встретится со СКА, «Черноморцем», брянским «Динамо» и раменским «Сатурном».

Ижевск. Удмуртия. Футболисты ижевского «Зенита» проведут на тренировочных сборах 4 товарищеских матча. Клуб из столицы Удмуртии встретится со СКА, «Черноморцем», брянским «Динамо» и раменским «Сатурном», сообщает пресс-служба команды.

«За трехнедельный сбор команда проведет многочисленные тренировки и 4 контрольных матча», - говорится в сообщении.

Отметим, что первый контрольный матч состоится 9 марта с командой СКА из Ростова.

Другие контрольные матчи пройдут: 12 марта - Черноморец (Новороссийск), 17 марта - Динамо (Брянск), 23 марта - Сатурн (Раменское).