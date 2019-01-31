Гандболистки ижевского «Университета» уступили «Ладе» в четвертьфинале кубка России

Встреча завершилась со счетом 32:20 в пользу тольяттинского коллектива.

Тольятти. Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Ладе» в четвертьфинале кубка России. Встреча завершилась со счетом 32:20 в пользу тольяттинского коллектива.

Уде в первом тайме коллектив Александра Хомутова создал комфортное для себя преимущество в 7 мячей. Наперерыв команды ушли при счете 15:8 в пользу «Лады». Во втором игровом отрезке хозяйки паркета продолжили наращивать преимущество, что привело в итоге к разнице в счете в 12 результативных бросков.

Напомним, что двумя днями ранее коллективы встречались в рамках чемпионата России. Победу также одержала «Лада».