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Биатлонисты из Удмуртии отправятся на первенство мира

16:00, 10 января, 2019
16:00, 10 января, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Словения
Фото: СБР
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Соревнования пройдут в словацком Осрблье с 27 января по 3 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Сразу несколько биатлонистов из Удмуртии отправятся на первенство мира в Словению. Соревнования пройдут с 27 января по 3 февраля в городе Осрблье.

Так в юниорскую команду России вошли Ильназ Мухамедзянов и Анастасия Кайшева. В возрастной категории «юноши» выступят Евгений Емерхонов и Александр Корнев.

В программе соревнований – индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования и эстафеты.

Полный состав сборной:

Юниоры: Ильназ Мухамедзянов (Удмуртская Республика), Алексей Вагин (ХМАО-Югра), Вадим Истамгулов (Тюменская область), Саид Каримула Халили (Москва), Василий Томшин (Санкт-Петербург).

Запасной – Вячеслав Малеев (Тюменская область).

Юниорки: Татьяна Воронова (ХМАО-Югра), Эмма Тимербулатова (Тюменская область), Ксения Довгая (ХМАО-Югра), Анастасия Кайшева (Удмуртская Республика), Ирина Казакевич (Свердловская область).

Запасная – Анастасия Гореева (Московская область).

Юноши: Евгений Емерхонов (Удмуртская Республика), Артемий Хасанкаев (Мурманская область), Александр Корнев (Удмуртская Республика), Ильдан Бакиев, Виталий Гатилов (оба – Тюменская область).

Запасной – Роман Рассказов (Тюменская область).

Девушки: Анастасия Батманова (Сахалинская область), Амина Иванова (Смоленская область), Любовь Калинина (Республика Мордовия), Ксения Шнейдер (Тюменская область), Дарья Стихина (Свердловская область).

Запасная – Евгения Труфанова (Москва).

16:00, 10 января, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Словения

 

 

 


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