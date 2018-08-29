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Экстремальная прогулка «Удмуртский скороход» пройдет в 10-й раз

09:00, 29 августа, 2018
Дарья Саушина
09:00, 29 августа, 2018
Дарья Саушина
172
0
#отдых\n#спорт\n#туризм\n#общество\n#Ижевск\n#экстремальный туризм
Фото: vk.com/go150 (Наталья Корепанова)
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Все желающие смогут выбрать для себя дистанцию от 25 до 175 км.

Ижевск. Удмуртия. Любители пеших прогулок смогут принять участие в «Удмуртском скороходе». Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, массовая экстремальная пешеходная прогулка пройдет 8-9 сентября.

Желающие принять в ней участие смогут выбрать одну из дистанций: Лайт (25 км), Нормал (50 км), Профи (75 км), Экстрим (100 км), Экстрим+ (125 км), Скороход (150 км). Свое 10-летие «Удмуртский скороход» отметит новой суперсложной дистанцией в 175 км. О своем намерении пройти максимум уже заявили более 10 человек.

На старте участники получат карту, по которой они должны прийти в контрольный пункт, выбрав посильную дистанцию.

Маршруты пролегают на территории Ижевска и в его окрестностях. На всех контрольных пунктах, кроме 25 км, организовано горячее питание. Для участников, идущих на длинные дистанции, организована ночёвка в палаточном лагере.

«Удмуртский скороход» стартует 8 сентября в 7:00 и завершится в полночь 9 сентября 2018 года. Место сбора и карта публикуются за три дня до старта.

Заявка на участие подается путем электронной регистрации на сайте прогулки

09:00, 29 августа, 2018
Дарья Саушина
172
0
#отдых\n#спорт\n#туризм\n#общество\n#Ижевск\n#экстремальный туризм

 

 

 


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