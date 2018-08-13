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«Зенит-Ижевск» сыграл вничью с «Челябинском» на домашнем поле

08:30, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
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Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» сыграл вничью с «Челябинском» на домашнем поле в рамках очередного тура ПФЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе клуба из столицы Удмуртии отличился Владимир Яцук, замкнувший передачу с фланга от Александра Патрикеева. У гостей успех праздновал Сергей Игнатьев, который завершил точным ударом комбинацию.

На данный момент «Зенит-Ижевск» находится на 8 месте в зоне «Урал-Приволжье», в активе команды 4 очка после 4 игр. Следующий домашний матч пройдет в воскресение 26 августа с ФК «Сызрань-2003».

08:30, 13 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

 

 

 


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