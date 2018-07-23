Мероприятие планируется провести 1 августа у монумента Дружбы народов.

Ижевск. Удмуртия. Болельщики хоккейного клуба «Ижсталь» собираются выйти на митинг в поддержку команды. Мероприятие планируется провести 1 августа у монумента Дружбы народов, говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе коллектива ВКонтакте.

Болельщики выразили надежду на то, что что данная акция позволит клубу «остаться на плаву и не прекратить существование в год шестидесятилетия».

В администрациии города корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили, что заявка на проведение митинга находится на согласовании.