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Более 70 домов в Ижевске временно остались без горячей воды

14:55, 22 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:55, 22 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы
Фото: ИА "Сусанин"
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В столице Удмуртии стартовал очередной этап гидравлических испытаний.

Ижевск. Удмуртия. Более 70 домов в Ижевске временно остались без горячей воды. В столице Удмуртии стартовал очередной этап гидравлических испытаний, сообщают «Удмуртские коммунальные системы».

Испытания продлятся с 21 июня по 5 июля. Речь идет о домах, расположенных в центральном районе.

Энергетики проверяют трубопроводы на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя – для выявления слабых и изношенных участков и их последующего своевременного ремонта, и подготовки к отопительному периоду.

Прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

50 лет Октября 6а, 15, 21;

Бородина 19, 21, 25;

К.Маркса 244, 244а, 246, 250, 258, 260, 262, 262а, 264, 264а, 266, 268, 270, 270а, 272;

Коммунаров 224, 224б, 224в, 289, 289а, 291, 293, 295, 297, 313, 315;

Лихвинцева 25;

Наговицына 2, 4, 6, 8, 10;

Пушкинская 214, 216, 217, 219, 220, 220а, 221, 221в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243, 268;

Свободы 228;

Удмуртская 247, 247а, 247б, 247в, 247г, 249;

пер.Широкий 36, 38, 40.

Вся информация об адресах и сроках проведения гидравлических испытаний также размещена на официальном сайте компании «УКС», в разделе «Гидравлические испытания 2018».

14:55, 22 июня, 2018
Георгий Поветкин
46
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы

 

 

 


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