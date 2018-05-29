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Ижевское «Торпедо» на своем поле разгромно проиграло «Локомотиву»

10:25, 29 мая, 2018
Георгий Поветкин
10:25, 29 мая, 2018
Георгий Поветкин
237
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Локомотив
Фото: vk.com/torpedoizhevsk18
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Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостевого коллектива.

Ижевск. Удмуртия. Ижевское «Торпедо» на своем поле разгромно проиграло московскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу гостевого коллектива.

Забитыми мячами отметились в первом тайме Кожникова, во втором - Якупова, Куропаткина, и Карандашова с пенальти.

«Это наша вторая победа, приятно осознавать, что работа приносит свои плоды. Мы готовились от матча к матчу, каждый из них был для нас важным и принципиальным. В первом тайме пришлось тяжело: соперник обученный, буквально вскрывали оборону. Во втором тайме мы хорошо использовали голевые моменты», - сказала после игры главный тренер «Локомотива» Елена Фомина.

На данный момент клуб из столицы Удмуртии находится на последнем месте в элитном российском дивизионе женского футбола. Клуб не набрал очков в 7 играх и пока не забил ни одного гола.

10:25, 29 мая, 2018
Георгий Поветкин
237
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Локомотив

 

 

 


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