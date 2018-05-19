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Удмуртский спортсмен Иван Черезов вошел в состав правления Союза биатлонистов России

13:49, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
13:49, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
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#спорт\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Удмуртия
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
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Ранее трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпиады возглавил Федерацию биатлона Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Представитель Удмуртии Иван Черезов вошел в состав правления Союза биатлонистов России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помимо трехкратного чемпиона мира и двукратного призера Олимпиады из Удмуртской Республики, в состав правления вошли: Юрий Векшин (Смоленская область), Алексей Ермашов (Республика Карелия), Андрей Левунин (Сахалинская область), Виктор Майгуров (ХМАО), Алексей Нуждов (Московская область), Сергей Тарасов (Алтайский край), Сергей Чепиков (Свердловская область) и Владимир Якушев (Тюменская область).

18 мая этого года на пост президента СБР избрали Владимира Драчева.

А в ноябре 2017 года Иван Черезов возглавил федерацию биатлона Удмуртии и рассказал о своих планах по развитию этого вида спорта в регионе. 

13:49, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
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#спорт\n#биатлон\n#Иван Черезов\n#Удмуртия

 

 

 


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