Удмуртский спортсмен Иван Черезов вошел в состав правления Союза биатлонистов России

Ранее трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпиады возглавил Федерацию биатлона Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Представитель Удмуртии Иван Черезов вошел в состав правления Союза биатлонистов России. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помимо трехкратного чемпиона мира и двукратного призера Олимпиады из Удмуртской Республики, в состав правления вошли: Юрий Векшин (Смоленская область), Алексей Ермашов (Республика Карелия), Андрей Левунин (Сахалинская область), Виктор Майгуров (ХМАО), Алексей Нуждов (Московская область), Сергей Тарасов (Алтайский край), Сергей Чепиков (Свердловская область) и Владимир Якушев (Тюменская область).

18 мая этого года на пост президента СБР избрали Владимира Драчева.

А в ноябре 2017 года Иван Черезов возглавил федерацию биатлона Удмуртии и рассказал о своих планах по развитию этого вида спорта в регионе.