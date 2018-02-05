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      Лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина не допустили на Олимпиаду

      15:45, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      15:45, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1523
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Олимпийские игры\n#МОК
      Фото: www.flgr.ru
      1523
      0

      Такое решение принято в отношении 13 спортсменов и двух тренеров.

      Ижевск. Удмуртия. Международный олимпийский комитет отказал лыжнику из Удмуртии Максиму Вылегжанину в приглашении на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году. Как следует из опубликованного на официальном сайте МОК заявления, такое решение принято в отношении 13 спортсменов и двух тренеров, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд.

      Напомним, что CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпийских игр за нарушения антидопинговых правил в Сочи. И на прошлой неделе Олимпийский комитет России обратился в МОК с просьбой направить приглашения для участия в Олимпиаде скелетонистам Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой, лыжникам Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой, конькобежцам Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову, саночнице Татьяне Ивановой, а также тренерам Альберту Демченко (санный спорт) и Сергею Чудинову (скелетон).

      Однако комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон пришла к выводу, что решение CAS не сняло подозрений в допинге. 

      15:45, 05 февраля, 2018
      Диана Ворончихина
      1523
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Удмуртия\n#лыжи\n#Олимпийские игры\n#МОК

       

       

       

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