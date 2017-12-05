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      Ижевские «Купол-Родники» на выезде уступили «Югре»

      09:40, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      09:40, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      111
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сургут\n#баскетбол\n#завод "Купол"
      Фото: vk.com/bk_surgut
      111
      0

      Встреча завершилась со счетом 86:60 в пользу хозяев паркета.

      Сургут. Баскетболисты ижевских «Родников» на выезде уступили клуб из Сургута «Университет-Югра». Встреча завершилась со счетом 86:60 в пользу хозяев паркета.

      Уже в первой четверти «Югра» обозначила свое преимущество, выиграв отрезок со счетом 19:8. После небольшого перерыва коллективы шли мяч в мяч, поэтому к большому тайм-ауту отрыв соперника от «Купола» остался практически неизменным 43:33.

      Третья десятиминутка оказалась решающей. «Югра» выиграла четверть со счетом 20:7, обеспечив себе по сути победу в матче. В последнем игровом отрезке Сургут «привез» Ижевску еще 5 очков и в итоге праздновал закономерную победу.

      На данный момент команда из столицы Удмуртии делит 6-7 место с «Уралом» в турнирной таблице Суперлиги-1.

      09:40, 05 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      111
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сургут\n#баскетбол\n#завод "Купол"

       

       

       

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