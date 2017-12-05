Ижевские «Купол-Родники» на выезде уступили «Югре»

Встреча завершилась со счетом 86:60 в пользу хозяев паркета.

Сургут. Баскетболисты ижевских «Родников» на выезде уступили клуб из Сургута «Университет-Югра». Встреча завершилась со счетом 86:60 в пользу хозяев паркета.

Уже в первой четверти «Югра» обозначила свое преимущество, выиграв отрезок со счетом 19:8. После небольшого перерыва коллективы шли мяч в мяч, поэтому к большому тайм-ауту отрыв соперника от «Купола» остался практически неизменным 43:33.

Третья десятиминутка оказалась решающей. «Югра» выиграла четверть со счетом 20:7, обеспечив себе по сути победу в матче. В последнем игровом отрезке Сургут «привез» Ижевску еще 5 очков и в итоге праздновал закономерную победу.

На данный момент команда из столицы Удмуртии делит 6-7 место с «Уралом» в турнирной таблице Суперлиги-1.