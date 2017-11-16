Константин Сунцов: тренера ижевского «Торпедо» пригласили в белградскую «Црвену Звезду»

Также приглашение из Краснодара получил специалист, который отвечает за физподготовку команды.

Ижевск. Удмуртия. Тренера женского футбольного клуба «Торпедо» пригласили в белградскую «Црвену Звезду». По словам совладельца команды Константина Сунцова, также по окончании сезона приглашение поработать в Краснодаре пришло специалисту, который отвечает за физподготовку команды.

«Мы пока получили право играть в высшей лиге. Это было раньше запланированного срока. Я думал, что подготовлюсь в следующем году финансово, но сейчас мы получили только право на участие. Сейчас мы всеми возможными способами ближайший месяц будем изыскивать средства. Какие передо мной сейчас стоят задачи? Тренер уезжает в белградскую «Црвену Звезду», тренера по физподготвоке пригласили в Краснодар, ключевых игроков приглашают в команды Высшей лиги», - рассказал Константин Сунцов.

По его словам, главная задача руководства – сохранить костяк основных игроков и тренеров.

«Моя задача сделать так, чтобы мы играли в Высшей лиге, сохранить костяк команды и тренерский костяк. Если мы сами не будем там играть – все растаскивается. Сербия, Краснодар, клубы Высшей лиги», - рассказал Сунцов.

Напомним, что женский футбольный клуб «Торпедо», удачно выступив на финальном этапе Первого дивизиона, получил право выступления в Высшей лиге (элитный российский дивизион).