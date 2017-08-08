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      Наставник ижевского «Зенита» прокомментировал итоги кубковой встречи с «Соколом»

      10:06, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:06, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      134
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Саратов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      Фото: ИА "Сусанин"
      134
      0

      По словам Игоря Меньщикова, клуб провел встречу в усеченном составе.

      Саратов. Наставник ижевского «Зенита» прокомментировал итоги кубковой встречи с «Соколом». По словам Игоря Меньщикова, клуб провел встречу в усеченном составе, сообщает пресс-служба саратовского коллектива.

      «Настоящий кубковый матч получился. С дополнительным временем, с пенальти. Я надеюсь, зрителям понравилось. Как обычно тренеры говорят – это валидольный матч. Серия пенальти – это лотерея. <…> Нам, возможно, не повезло. Ключевым, наверное, был момент, когда наш футболист вышел один на один с вратарем и не забил при счете 1:0, если бы было 2:0 - все могло быть по-другому, наверное. Хозяев могу поздравить с победой и пожелать удачи и, возможно, вернуться на те позиции где вы были – в ФНЛ», - сказал после игры Меньщиков.

      По его словам, сейчас в «Зените» много травмированных,

      «Сегодня могли добавить только молодыми футболистами. Они стараются, пытаются, но мастерства им не хватает. Мы не смогли качественно усилить игру заменами», - заключил наставник.

      Игорь Меньщиков и Алексей Стукалов после победного для "Сокола" кубкового матча с ФК "Зенит-Ижевск"

      Uploaded by SokolSaratovRu on 2017-08-07.

      Напомним, накануне, 7 августа, «Зенит-Ижевск» провел встречу 1/64 финала Кубка России, в которой уступил в серии пенальти саратовскому «Соколу».

      Все голы кубкового матча "Сокол" - "Зенит-Ижевск", 2-2

      "Сокол" Саратов - "Зенит-Ижевск" 2-2 (0-1) (5-3 в серии пенальти). Кубок России-2017/18. 1/64 финала. Саратов, ст."Локомотив". 07.08.2017г.

      10:06, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      134
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Саратов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит

       

       

       

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