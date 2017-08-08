По словам Игоря Меньщикова, клуб провел встречу в усеченном составе.

Саратов. Наставник ижевского «Зенита» прокомментировал итоги кубковой встречи с «Соколом». По словам Игоря Меньщикова, клуб провел встречу в усеченном составе, сообщает пресс-служба саратовского коллектива.

«Настоящий кубковый матч получился. С дополнительным временем, с пенальти. Я надеюсь, зрителям понравилось. Как обычно тренеры говорят – это валидольный матч. Серия пенальти – это лотерея. <…> Нам, возможно, не повезло. Ключевым, наверное, был момент, когда наш футболист вышел один на один с вратарем и не забил при счете 1:0, если бы было 2:0 - все могло быть по-другому, наверное. Хозяев могу поздравить с победой и пожелать удачи и, возможно, вернуться на те позиции где вы были – в ФНЛ», - сказал после игры Меньщиков.

По его словам, сейчас в «Зените» много травмированных,

«Сегодня могли добавить только молодыми футболистами. Они стараются, пытаются, но мастерства им не хватает. Мы не смогли качественно усилить игру заменами», - заключил наставник.

Игорь Меньщиков и Алексей Стукалов после победного для "Сокола" кубкового матча с ФК "Зенит-Ижевск" Uploaded by SokolSaratovRu on 2017-08-07.

Напомним, накануне, 7 августа, «Зенит-Ижевск» провел встречу 1/64 финала Кубка России, в которой уступил в серии пенальти саратовскому «Соколу».