Исход поединка решался в серии послематчевых пенальти.

Саратов. «Зенит-Ижевск» уступил «Соколу» в 1/64 финала кубка России. Исход поединка решался в серии послематчевых пенальти.

Зенитовцы вышли вперед на 43 минуте матча благодаря результативному удару Яцука. «Сокол» сравнял счет в начале второго тайма. Отличился Курзенев. В основное время матча команды больше не забивали.

В первом овер-тайме Малаховский вновь вывел команду из столицы Удмуртии вперед, но уже через 4 минуты Захарян восстановил статус-кво.

В серии пенальти удачливее оказались хозяева поля, которые ни разу не промахнулись с 11-метровой отметки (4:2).

В 1/32 финала кубка России «Сокол» встретится с «Оренбургом». Встреча пройдет 23 августа.