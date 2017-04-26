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      Вратарь из Ижевска Никита Медведев побил рекорд Джанаева и Левицкого по «сухим» минутам в РФПЛ

      09:00, 26 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:00, 26 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      81
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
      Фото: ФК "Ростов"
      81
      0

      Теперь стражу ворот «Ростова» осталось обогнать экс-вратаря «Локомотива» и «ЦСКА» Руслана Нигматуллина, который является лучшим в России по этому показателю.

      Ростов. Вратарь из Ижевска Никита Медведев побил рекорд Сослана Джанаева («Ростов) и Максима Левицкого («Черноморец» по «сухим» минутам в российской премьер-лиге. Теперь стражу ворот «Ростова» осталось обогнать экс-вратаря «Локомотива» и «ЦСКА» Руслана Нигматуллина, который является лучшим в России по этому показателю.

      Нигматуллину в свое время удалось не пропускать мяч в сетку собственных ворот на протяжении 939 минут подряд. Медведев, перешедший в прошлом сезоне из ижевского «Зенита» в «Ростов», сохраняет ворота в неприкосновенности 862 минуты. В крайнем матче чемпионата России клуб с берегов Дона с «сухим» счетам переиграл «Уфу» 1:0.

      Следующий поединок команда Медведева проведет против пермского «Амкара», идущего на 7 месте в турнирной таблице.

      Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что уроженцем Ижевска интересуется один из лучших клубов Франции «Монако». 

      09:00, 26 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      81
      0
      #Ижевск\n#футбол\n#Ростов-на-Дону\n#Ростов\n#Зенит Ижевск\n#Зенит
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