Вратарь из Ижевска Никита Медведев побил рекорд Джанаева и Левицкого по «сухим» минутам в РФПЛ

Теперь стражу ворот «Ростова» осталось обогнать экс-вратаря «Локомотива» и «ЦСКА» Руслана Нигматуллина, который является лучшим в России по этому показателю.

Ростов. Вратарь из Ижевска Никита Медведев побил рекорд Сослана Джанаева («Ростов) и Максима Левицкого («Черноморец» по «сухим» минутам в российской премьер-лиге. Теперь стражу ворот «Ростова» осталось обогнать экс-вратаря «Локомотива» и «ЦСКА» Руслана Нигматуллина, который является лучшим в России по этому показателю.

Нигматуллину в свое время удалось не пропускать мяч в сетку собственных ворот на протяжении 939 минут подряд. Медведев, перешедший в прошлом сезоне из ижевского «Зенита» в «Ростов», сохраняет ворота в неприкосновенности 862 минуты. В крайнем матче чемпионата России клуб с берегов Дона с «сухим» счетам переиграл «Уфу» 1:0.

Следующий поединок команда Медведева проведет против пермского «Амкара», идущего на 7 месте в турнирной таблице.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что уроженцем Ижевска интересуется один из лучших клубов Франции «Монако».