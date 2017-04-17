Французский «Монако» заинтересовался голкипером из Ижевска Никитой Медведевым

Отметим, что сухая серия голкипера составляет 682 минуты.

Ижевск. Ростов-на-Дону. Футбольный клуб «Монако» заинтересовался голкипером из Ижевска Никитой Медведевым. Как сообщают «ВЕСТИ», представители лучшей на данный момент команды Франции несколько раз просматривали стража ворот, который сейчас выступает за «Ростов».

«Лидер французского чемпионата «Монако» проявляет интерес к вратарю «Ростова» Никите Медведеву. Представители клуба несколько раз просматривали голкипера ростовчан, как в международных матчах, так и в играх чемпионата России», - говорится в сообщении.

Отметим, что Медведев в этом сезоне отстоял 682 минуты «на ноль» - это один из лучших показателей в истории российского футбола.

«Монако» в свою очередь не слишком довольно нестабильной игрой своего первого номера Дарио Субашича. Монегаски считают, что хорвату нужен сильный и перспективный напарник. И именно таким может стать вратарь молодежной сборной России и «Ростова».