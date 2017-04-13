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      Гриб боровик станет талисманом летних сельских игр в Удмуртии

      16:11, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      16:11, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      164
      0
      #спорт\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#соревнования\n#талисман
      Фото: pixabay.com
      164
      0

      На эмблеме соревнований будет изображен лес.

      Ижевск. Удмуртия. Гриб боровик станет талисманом 26 республиканских летних сельских спортивных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

      Выбор такого символа не случаен, так как именно грибами славятся сюмсинские леса, говорится в сообщении.

      гриб.jpg

      Кроме того, на эмблеме летних сельских игр будет изображен лес в виде трилистника, символизирующего лечебные лесные травы. Особая роль в символике отводится и лесным ягодам, которые представлены в виде пламени факела, несущего энергию природы.

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      Отметим, что 26-х республиканских летних сельских спортивных игр пройдут с 4 по 8 июля 2017 года в Сюмсях.

      Спортсмены будут соревноваться по следующим видам спорта: волейбол, мини-лапта, настольный теннис, мини-футбол, легкая атлетика, полиатлон (летнее троеборье), армспорт, гиревой спорт, перетягивание каната, вольная борьба, дзюдо, соревнования спортивных семей, соревнования руководителей районов (стрельба, дартс, городошный спорт). Напомним, что сборные команды районов формируются по результатам отборочных соревнований. 

      16:11, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      164
      0
      #спорт\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#соревнования\n#талисман
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