«Ростов» с голкипером из Ижевска в составе уступил на выезде «Манчестеру»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «манкунианцев». Этот результат позволил подопечным Жозе Моуриньо выйти в ¼ Лиги Европы УЕФА.

Манчестер. Англия. Футбольный клуб «Ростов» с голкипером Никитой Медведевым из Ижевска в составе уступил «Манчестер Юнайтед» на выезде. Встреча 1/8 Лиги Европы УЕФА завершилась с минимальным преимуществом «манкунианцев».

С первых минут встречи «Манчестер» стал действовать по-хозяйски. Отличные моменты имел звездный нападающий Ибрагимович, но мяч дважды попадал в штангу. Ростовчане играли вторым номером и старались поймать соперника на контратаке. На 45-й минуте отлично сыграл Медведев, отбив мощнейший «выстрел» из-за пределов штрафной.

После перерыва «Ростов» прибавил и Азмун имел хороший шанс открыть счет. Сердар ушел от опеки защитников и пробил в угол – «МЮ» выручил вратарь. Практически сразу Нобоа «зарядил» из-за пределов штрафной, но Ромеро без проблем поймал мяч.

На какое-то время южанам удалось завладеть инициативой, но на 70- й минуте Мхитарян прострелил с фланга на Ибрагимовича, Златан пяткой прокинул мяч дальше, а Мата «расстрелял» Медведева – 0:1.

На 79-й минуте отличный шанс сравнять счет упустил Бухаров. Саша головой подрезал мяч после навеса Нобоа, но Ромеро каким-то чудом успел сложиться и спас «МЮ».

В концовке желто-синие попытались переломить ход встречи, но гол Маты так и остался единственным.

По сумме двух встреч «Ростов» (1:2) минимально уступил титулованному сопернику.