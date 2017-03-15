Встреча завершилась со счетом 69:64 в пользу одного из лидеров Суперлиги-1.

Новосибирск. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде уступили одному из лидеров Суперлиги-1 «Новосибирску». Встреча завершилась со счетом 69:64 в пользу хозяев паркета.

Первая четверть поединка прошла в упорной борьбе и закончилась с минимальным преимуществом коллектива из Сибири 14:13. Во втором игровом отрезке хозяева увеличили отрыв до 10 очков, удержав преимущество в третьей десятиминутке (58:46). В заключительной четверти «Родники» попытались отыграть отставание, однако смогли сократить разницу в счете лишь до 5 очков.

Самыми результативными игроками в составе «Новосибирска» стали Глеб Голдырев (16 очков), Сергей Токаев (14 очков) и Алексей Курцевич (10 очков). У «Купола» в этом показателе отличились Максим Захаров и Владимир Лидяев (13 очков), а также Максим Кирьянов (10 очков).

На данный момент команда из столицы Удмуртской Республики располагается на 8 месте и несколько дней назад впервые в своей истории обеспечила себе участие в плей-офф Суперлиги.