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Новости Удмуртии

Ижевские «Купол-Родники» уступили на выезде «Новосибирску»

10:39, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
10:39, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#баскетбол\n#завод "Купол"
Фото: vk.com/bkrodniki
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Встреча завершилась со счетом 69:64 в пользу одного из лидеров Суперлиги-1.

Новосибирск. Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде уступили одному из лидеров Суперлиги-1 «Новосибирску». Встреча завершилась со счетом 69:64 в пользу хозяев паркета.

Первая четверть поединка прошла в упорной борьбе и закончилась с минимальным преимуществом коллектива из Сибири 14:13. Во втором игровом отрезке хозяева увеличили отрыв до 10 очков, удержав преимущество в третьей десятиминутке (58:46). В заключительной четверти «Родники» попытались   отыграть отставание, однако смогли сократить разницу в счете лишь до 5 очков.

Самыми результативными игроками в составе «Новосибирска» стали Глеб Голдырев (16 очков), Сергей Токаев (14 очков) и Алексей Курцевич (10 очков). У «Купола» в этом показателе отличились Максим Захаров и Владимир Лидяев (13 очков), а также Максим Кирьянов (10 очков).

На данный момент команда из столицы Удмуртской Республики располагается на 8 месте и несколько дней назад впервые в своей истории обеспечила себе участие в плей-офф Суперлиги.

10:39, 15 марта, 2017
Георгий Поветкин
61
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Новосибирск\n#баскетбол\n#завод "Купол"

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