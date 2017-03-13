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Новости Удмуртии

В Ижевске прошли соревнования по конкуру на «Кубок памяти Лившица»

11:05, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
11:05, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
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Победителей выявили в 6 номинациях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошли соревнования по конкуру на «Кубок памяти Лившица». Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, победителей выявили в 6 номинациях.

Победителями стали в конкуре до 60 см. стали Дарья Вахитова (дети) и Александра Лукашева (любители). В конкуре до 80 см. выиграли Виктория Шляфер (дети) и Елизавета Русова (любители).

В конкуре до 110 см. победу праздновали Екатерина Димова (юноши). В общем зачете сильнейшим оказался Булат Файзуллин.

«Соревнования проводились с целью популяризации конного спорта в городе Ижевске и Удмуртии», - рассказали организаторы.

11:05, 13 марта, 2017
Георгий Поветкин
419
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

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