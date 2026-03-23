Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершились поиски мужчины 1976 года рождения, пропавшего 21 марта. К сожалению, спасти его жизнь не удалось, передаёт Управление поисково-спасательных отрядов республики.

Сообщение о пропаже поступило в ДПСО «Ижевск» в 09:00. Добровольцы оперативно собрали информацию и выехали на место. На основании имеющихся свидетельств было принято решение организовать поиск в лесу.

В течение нескольких часов волонтеры прочесывали лесополосу, отрабатывая заходы с тропинок и дорожек. На одном из таких заходов мужчина был обнаружен. К сожалению, он погиб.