До конца года в Удмуртии планируют заменить 300 лифтов

08:30, 14 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия
#лифты
Источник фото: ИА «Сусанин»
В мае объявят новый конкурс на субсидии для владельцев спецсчетов.

Ижевск. Удмуртия. До конца 2026 года в Удмуртии планируют обновить три сотни лифтов в многоквартирных домах. 

Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, из них 136 штук — в 65 домах, где жильцы копят средства на спецсчетах, и 164 — в 68 домах под управлением регионального оператора. 

Жильцы восьми домов получили деньги из бюджета республики на 14 новых кабин. Следующий конкурсный отбор Минстрой Удмуртии объявит в мае.

По новым правилам, действующим с 2025 года, подрядчик может рассчитывать на компенсацию из бюджета в размере 14% от стоимости работ. Условие: в доме к моменту подачи заявки должны стоять новые лифты, а сама фирма должна числиться в региональном реестре проверенных организаций.

Владельцам спецсчетов напомнили — запрещено тратить накопления на что-либо ещё, пока в доме остаются подъемники с истекшим 25-летним сроком службы. Крайний срок замены по техрегламенту — 15 февраля 2030 года. 

Если жильцы не уложатся в график, утверждённый региональной программой, дом переведут под контроль Фонда капремонта, но в рамках общих сроков — до 15 февраля 2030 года.

