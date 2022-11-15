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Депутат Воткинской думы Руслан Шаймарданов погиб в ходе боев в Херсонской области

08:30, 15 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
Депутат Воткинской думы Руслан Шаймарданов погиб в ходе боев в Херсонской области
08:30, 15 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
1009
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#спецоперация\n#ВДВ
Фото: ВПК "Десантник" "ВКонтакте"
1009
0

Ветеран ВДВ долгие годы руководил городским военно-патриотическим клубом «Десантник».

Воткинск. Удмуртия. Депутат Воткинской городской думы и руководитель детского военно-патриотического клуба «Десантник» Руслан Шаймарданов погиб в зоне проведения спецоперации. О геройской смерти ветерана ВДВ сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, с прискорбием сообщаем о нашей трагической утрате, в ходе специальной военной операции на территории Херсонской области героически погиб наш верный друг, соратник, прилежный семьянин, председатель правления клуба «Десантник», депутат Воткинской городской Думы Шаймарданов Руслан Ильсурович», — говорится в сообщении.

Напомним, в середине октября группа инструкторов воткинского военно-патриотического клуба «Десантник» во главе с Русланом Шаймардановым ушла добровольцами в зону проведения спецоперации на Украине.

08:30, 15 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
1009
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#спецоперация\n#ВДВ