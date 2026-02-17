Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Первую партию питательного грунта из Беларуси получила Удмуртия в этом году

16:40, 17 февраля, 2026
Максим Александров
Первую партию питательного грунта из Беларуси получила Удмуртия в этом году
16:40, 17 февраля, 2026
Максим Александров
414
0
Источник фото: ИИ
414
0

Вес питательной почвы — 22,6 тонны.

Ижевск. Удмуртия. Питательный грунт весом 22,6 тонны получила Удмуртия из Беларуси. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Грунт проверили: специалисты осмотрели документы, саму продукцию и взяли пробы. Образцы отправили в лабораторию Удмуртского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинных организмов не нашли, грунт соответствует российским нормам.

После всех проверок владелец груза получил акт и теперь может использовать продукцию по назначению.

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

16:40, 17 февраля, 2026
Максим Александров
414
0