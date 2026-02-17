Ижевск. Удмуртия. Питательный грунт весом 22,6 тонны получила Удмуртия из Беларуси. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Грунт проверили: специалисты осмотрели документы, саму продукцию и взяли пробы. Образцы отправили в лабораторию Удмуртского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Карантинных организмов не нашли, грунт соответствует российским нормам.

После всех проверок владелец груза получил акт и теперь может использовать продукцию по назначению.