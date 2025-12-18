Ижевск. Удмуртия. В торговом заведении «Питьсбург» на улице Карла Маркса, 421 в Ижевске незаконно продавали алкоголь на вынос. Об этом сообщил министр промышленности и торговли по Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Нарушения выявили во время регулярного рейда пивных магазинов.

«В торговом объекте «Питьсбург» по вышеуказанному адресу выявлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, не связанной с оказанием услуг общественного питания, на вынос, без вскрытия потребительской тары», — пояснил Лашкарёв.

Теперь компанию «Вайтфокс» ждёт административное наказание. Сейчас готовятся документы по этому делу.