«Наливайка» на улице Карла Маркса в Ижевске попалась на незаконной торговле алкоголем

13:35, 18 декабря, 2025
Максим Александров
Источник фото: министр промышленности и торговли по Удмуртии Виктор Лашкарёв
В заведении продавали выпивку на вынос.

Ижевск. Удмуртия. В торговом заведении «Питьсбург» на улице Карла Маркса, 421 в Ижевске незаконно продавали алкоголь на вынос. Об этом сообщил министр промышленности и торговли по Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Нарушения выявили во время регулярного рейда пивных магазинов. 

«В торговом объекте «Питьсбург» по вышеуказанному адресу выявлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, не связанной с оказанием услуг общественного питания, на вынос, без вскрытия потребительской тары», — пояснил Лашкарёв.

Теперь компанию «Вайтфокс» ждёт административное наказание. Сейчас готовятся документы по этому делу.

