Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат опубликовал данные о ввозе и вывозе продовольственных товаров в республике за 2025 год. Статистика показывает, что по ряду позиций регион является чистым экспортёром.

Самый большой разрыв наблюдается по молоку (кроме сырого). За 12 месяцев за пределы Удмуртии отправили 126 873 тонны этой продукции. Ввоз составил лишь 7 249 тонн.

Активно ввозились колбасные изделия — 13 204 тонн — тогда как экспорт составил 244 тонны. Отмечается большой вывоз мяса, мяса птицы (20 863) и сыра (26 856) по сравнению с показателями импорта — 5 588 тонн и 2 439 тонн соответственно.

Кроме того, за прошлый год в Удмуртию завезено 3 861 тонна кисломолочной продукции из других регионов, при экспорте в 12 497 тонн.