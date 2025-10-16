Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

В Минприроды Удмуртии ответили на жалобы ижевчан на неприятный запах в Устиновском районе

10:17, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Минприроды Удмуртии ответили на жалобы ижевчан на неприятный запах в Устиновском районе
10:17, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#неприятные запахи
Источник фото: ИА «Сусанин»
349
0

Источником запаха считают хозяйственные постройки.

Ижевск. Удмуртия. Жители Устиновского района Ижевска массово жалуются на сильный неприятный запах. Свои обращения они направляют в Министерство природных ресурсов Удмуртии, где ситуацию прокомментировали.

В ведомстве подтвердили, что фиксируют жалобы. Горожане предполагают, что источником смрада являются хозяйственные постройки на востоке города.

«Полномочия по контролю за этим объектом и оценке его влияния на окружающую среду находятся у Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Все обращения мы обязательно передадим коллегам», — сообщили в Минприроды Удмуртии.

При этом специалисты министерства продолжат работу по поиску других возможных источников запаха.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

10:17, 16 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#неприятные запахи