Ижевск. Удмуртия. Жители Устиновского района Ижевска массово жалуются на сильный неприятный запах. Свои обращения они направляют в Министерство природных ресурсов Удмуртии, где ситуацию прокомментировали.

В ведомстве подтвердили, что фиксируют жалобы. Горожане предполагают, что источником смрада являются хозяйственные постройки на востоке города.

«Полномочия по контролю за этим объектом и оценке его влияния на окружающую среду находятся у Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Все обращения мы обязательно передадим коллегам», — сообщили в Минприроды Удмуртии.

При этом специалисты министерства продолжат работу по поиску других возможных источников запаха.