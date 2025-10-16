Источником запаха считают хозяйственные постройки.
Ижевск. Удмуртия. Жители Устиновского района Ижевска массово жалуются на сильный неприятный запах. Свои обращения они направляют в Министерство природных ресурсов Удмуртии, где ситуацию прокомментировали.
В ведомстве подтвердили, что фиксируют жалобы. Горожане предполагают, что источником смрада являются хозяйственные постройки на востоке города.
«Полномочия по контролю за этим объектом и оценке его влияния на окружающую среду находятся у Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Все обращения мы обязательно передадим коллегам», — сообщили в Минприроды Удмуртии.
При этом специалисты министерства продолжат работу по поиску других возможных источников запаха.
