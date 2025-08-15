Закрыть
Суд приостановил деятельность детского лагеря в Удмуртии из-за нарушений

08:30, 15 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Воткинск\n#Воткинский район\n#детский лагерь\n#суд\n#санитарные нормы
Источник фото: unsplash.com (Johnny McClung)
Было установлено, что в лагере детей поили водой из-под крана.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии суд на 30 суток приостановил работу детского оздоровительного лагеря «Юность» в Воткинском районе из-за выявленных нарушений санитарии. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что в детском лагере использовали воду из-под крана для хозяйственно-питьевых целей, что нарушает требования безопасности.

Указанные нарушения выявили в начале августа при проверке. Законный представитель лагеря признала вину и отметила, что в настоящий момент применяются меры для исключения возможных нарушений в будущем.

Суд признал детский лагерь «Юность» виновным по административной статье 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»). В качестве наказания суд приостановил деятельность лагеря на 30 суток с 1 августа.

UPD: как сообщили в судейском сообществе Удмуртии 15 августа, учреждение устранило нарушения. «Суд удовлетворил заявленное законным представителем юридического лица ходатайство и досрочно прекратил исполнение административного наказания в соответствии с ч. 3 ст. 32.12 КоАП РФ», — добавили в пресс-службе. 

Деятельность лагеря «Юность» возобновлена. 

