Ижевск. Удмуртия. Удмуртия демонстрирует один из самых низких уровней безработицы в стране — всего 0,28%, при средних 2,8% по России. На каждую вакансию приходится 0,18% соискателей, что свидетельствует о высокой напряжённости на рынке труда. Об этом сообщили и. о. министра соцполитики и труда Удмуртии, первый заместитель министра Алексей Чернов.

Основная причина высокой потребности в рабочих руках — активное развитие промышленности, особенно оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Так, по данным портала «Работа России», предприятиям Удмуртии требуется 13 901 специалист, из которых 3 617 — ждут в сфере ОПК.

Самые востребованные профессии:

- охранники — 2 173 вакансии (средняя зарплата — 38 320 ₽);

- водители — 1 821 место (55 530 ₽);

- подсобные рабочие — 1 023 вакансии (29 000 ₽).

Среди специалистов лидируют:

- бухгалтеры — 1 148 предложений (38 387 ₽);

- учителя — 833 вакансии (31 498 ₽);

- специалисты широкого профиля — 749 позиций (47 297 ₽).



Средняя зарплата по заявленным вакансиям составляет 41 715 рублей.

«Что касается более оплачиваемых вакансий, с зарплатами в 100-200 тысяч рублей. Эти профессии более квалифицированные и требуют особой подготовки. Поэтому работодатели ищут работников сами, либо ведут поиск среди имеющихся работников. Мы же ведём речь о массовых вакансиях», — рассказал Алексей Чернов.

Отметим, что с начала года в региональный центр занятости обратились 8 300 человек. Из них нуждались в содействии поиску работы 5 600 человек. Трудоустроено 2 026 соискателей.

27 июня 2025 года в Ижевске запланирована Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (18+) и Фестиваль профессий. Соискатели могут напрямую пообщаться с представителями основных работодателей республики. Основной площадкой станет ДК «Аксион» (ул. М. Горького 92). Мероприятие пройдёт с 10:00 до 17:00.