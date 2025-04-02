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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На Северном кладбище Ижевска начали обновлять надгробия красноармейцев

15:16, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Северном кладбище Ижевска начали обновлять надгробия красноармейцев
15:16, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Работы ведутся в рамках подготовки к празднованию 80-летия победы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Северном кладбище уже несколько дней ведутся подготовительные работы по замене именных табличек на воинском мемориале, где в годы Великой Отечественной войны хоронили скончавшихся в госпиталях красноармейцев. Об этом сообщает корреспондент «Сусанина». 

Предварительные работы подрядчик проводил на мемориале ещё в декабре прошлого года. Согласно контракту, старые таблички с именами красноармейцев заменят на новые к 30 апреля текущего года, к празднованию 80-летия Победы. Работы на мемориале начались 31 марта. Старые таблички снимаются, а на их месте готовятся ложа для новых.

Напомним, осенью 2024 года часть гражданских участков Северного и Нагорного кладбищ в Ижевске очистили от многолетних зарослей

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15:16, 02 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
15
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Северное кладбище