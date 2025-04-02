Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Северном кладбище уже несколько дней ведутся подготовительные работы по замене именных табличек на воинском мемориале, где в годы Великой Отечественной войны хоронили скончавшихся в госпиталях красноармейцев. Об этом сообщает корреспондент «Сусанина».

Предварительные работы подрядчик проводил на мемориале ещё в декабре прошлого года. Согласно контракту, старые таблички с именами красноармейцев заменят на новые к 30 апреля текущего года, к празднованию 80-летия Победы. Работы на мемориале начались 31 марта. Старые таблички снимаются, а на их месте готовятся ложа для новых.

Напомним, осенью 2024 года часть гражданских участков Северного и Нагорного кладбищ в Ижевске очистили от многолетних зарослей.