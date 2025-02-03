Ижевск. Удмуртия. С 1 февраля социальные выплаты в Удмуртии проиндексировали на 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба Отделения Соцфонда России по республике.

Меру поддержки получают граждане с инвалидностью всех групп, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы и другие категории населения.

Вместе с увеличением денежной выплаты была проиндексирована стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников. В Удмуртии его получателями являются более 39 тыс. людей. Теперь размер денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1728,46 рублей в месяц. В этот список входит: получение лекарств, медицинских изделий и продуктов лечебного питания по рецептам, санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

При назначении ежемесячной денежной выплаты набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме по умолчанию, исключение — ветераны боевых действий и граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Им данный набор назначается в денежном эквиваленте.

Льготник может изменить способ получения услуг через заявление в МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Удмуртии. Самый быстрый вариант подать заявление – направить обращение на портале госуслуг до 1 октября 2025 года. Поданное в 2025 году заявление будет действовать с 1 января 2026 года.