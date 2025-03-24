Ижевск. Удмуртия. Трудовому коллективу Миндортранса Удмуртии представили будущего врио руководителя ведомства Геннадия Таранова. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии.

Таранов начнёт исполнять обязанности министра с 25 марта. Напомним, в минувшие выходные было объявлено об уходе с поста многолетнего руководителя Миндортранса Удмуртии Алексея Горбачёва. Это произошло на фоне неудовлетворительной дорожной ситуации.

«Геннадий Федорович проработал в дорожной отрасли более 25 лет. Начал трудовую деятельность в Самарской области. Руководил содержанием и ремонтом как региональных, так и федеральных и местных дорог в различных климатических зонах от Байкала до западных границ России. Уверен, что его опыт позволит нам вывести работу Минтранса на качественно новый уровень» — сказал региональный премьер-министр Роман Ефимов.

Покидающий пост Алексей Горбачёв пожелал Таранову и сотрудником Миндортранса успехов.

Геннадий Таранов – уроженец Тольятти (Самарская область), где начал свою успешную карьеру в дорожной отрасли. На предыдущем месте работы он занимал пост руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Тольятти, отвечая за реконструкцию и ремонт городских дорог, содержание улично-дорожной сети, организацию транспортного обслуживания жителей.

Таранов является автором статей и патентов, среди которых патент на изобретение автоматизированной системы управления дорожным комплексом. Он создал первый в России электронный курс повышения квалификации работников в сфере содержания дорог.

«Глава республики поставил передо мной масштабную задачу. По сути, речь идет о перезагрузке дорожной отрасли. Предстоит пересмотреть все, от подходов к планированию производства работ до анализа применяемых технологий. Существующая в министерстве команда эффективна, уверен, что с поставленными задачами мы справимся» — поделился новый руководитель ведомства Геннадий Таранов.